Die neue Smartwatch „G Watch R“ von LG sieht endlich aus wie eine Armbanduhr und empfiehlt sich somit auch jenen, die sich nicht offensiv als Nerd outen wollen.

Es war einer der größten Kritikpunkte bisheriger Smartwatches – die Dinger waren optisch einfach sehr auffällig und schrien förmlich „Schau her! Ich bin anders als alle anderen Kinder.“ Und irgendwie erinnerten die Träger auch in die Jungs, die in den 90ern eine Taschenrechneruhr hatten.

Die neue LG Smartwatch kommt dagegen recht unauffällig daher und orientiert sich am Design klassischer Armbanduhren. Das leuchtstarke Display sorgt dafür, dass sie beim flüchtigen Hinschauen kaum von diesen unterscheidbar ist.

Die G Watch R kommt mit einem aus Edelstahl gefertigten Gehäuse und einem 1,3 Zoll großen P-OLED Display. Die Auflösung beträgt 320 Pixel im Durchmesser. Die Uhr verfügt über einen Spritzwasserschutz und einen Herzfrequenzmesser.

Technische Daten

Merkmal Spezifikation CPU 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon 400 Display 1,3 Zoll (ca. 3,3 cm) P-OLED (320 Pixel im Durchmesser) Speicher 4GB eMMC, 512MB RAM Akku 410 mAh Betriebssystem Android Wear Sensoren 9-Axis (Gyro, Beschleunigungsmesser, Kompass), Barometer, PPG Farbe Schwarz Wasserdichtigkeit Staub- und wasserfest (IP67)

Preis und Verfügbarkeit sind aktuell noch nicht bekannt. In der Szene wird aber von knapp 300 Euro und Anfang September gemunkelt.

LG G Watch R (Foto: LG) G Watch R (Foto: LG) G Watch R (Foto: LG) G Watch R (Foto: LG) G Watch R (Foto: LG) G Watch R (Foto: LG)

Quellen & Links

1 Smartwatch LG G Watch R vorgestellt | Caschy

3 LG G Watch R: Moto 360 Konkurrenz ist offiziell | Android TV

3 LG G Watch R offiziell vorgestellt: Jetzt geht’s rund | Neuerdings

Sebastian Fiebiger: Und? Gefällt Dir diese Smartwatch? Oder soll es trotz der besseren Optik lieber eine klassische Automatik sein, die Dein Handgelenk ziert? Schreib uns Deine Meinung – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren.