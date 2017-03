Entscheidet Google künftig über die Wahrheit?

Bislang hat sich Google vor allem als neutraler Verwalter der weltweiten Informationsflut verstanden. Das könnte sich mit einem neuen Algorithmus ändern.

Der Konzern plant offenbar seine bisher vor allem auf der Popularität einer Webseite basierende Bewertung, künftig um eine inhaltliche Komponente zu erweitern. Man will damit vor allem Pseudowissen und Verschwörungstheorien den Kampf ansagen. Dazu will man alle Fakten aus dem zu untersuchenden Dokument extrahieren und mit geprüften Datenbanken abgleichen. Je weniger falsche Fakten ein Dokument oder eine Website enthält, als umso vertrauenswürdiger wird sie vom Algorithmus eingestuft.

Die Google-Mitarbeiter haben den Algorithmus bereits an 119 Millionen Seiten getestet und erhebliche Abweichungen zwischen dem vermeintlichen Wahrheitsgehalt von Webseiten und deren Popularität festgestellt. So schnitten beispielsweise humoristische Seiten besonders schlecht ab, was die Diskrepanz zwischen der Authentizität der Informationen und der Beliebtheit der Seite betrifft.

Kritische Stimmen sehen darin vor allem eine Bevormundung des Nutzers, der künftig quasi nach Googles Gusto zensierte Suchergebnisseiten zu sehen bekommt.

Das denke ich über Googles Pläne

Ich finde diese Pläne erschreckend. Wenn Google nach dem Monopol im Suchmarkt jetzt auch noch die Deutungshoheit über die „Wahrheit“ übernimmt, darf das nicht nur Verschwörungstheoretiker erschrecken.

Gerade bei kontroversen Themen – wie etwa der europäischen Gemeinschaftswährung, dem Klimawandel oder Fragen der Weltanschauung – gibt es keine „Wahrheit“. Mindermeinungen gehören zum natürlichen Meinungsspektrum und zu einer umfassenden Information des Users. Deren Zensur führt zu einer nur schwer zu überwindenden Diktatur der Mehrheitsmeinung.

Und wenn wir ein paar hundert Jahre zurückdenken, war die Tatsache, dass die Erde eine Scheibe ist und im Zentrum unseres Sonnensystems steht, auch mal eine Mehrheitsmeinung.

Updates & Quellen

