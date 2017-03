Was hilft gegen schlechte Stimmung?

Was wirklich gegen schlechte Laune hilft – ich verrate Euch meine besten Tipps gegen Stimmungstiefs.

Wenn kennt das nicht? Egal, wie sonnig das Gemüt ist, ab und zu holt einen einfach die schlechte Laune ein. Manchmal gibt es einen ganz konkreten Anlass, manchmal viele kleine Sorgen und Probleme und manchmal ist man einfach schlecht drauf, ohne überhaupt zu wissen warum.

Solange solche Tage sich nicht häufen und man von seinen Gefühlen nicht erdrückt wird, ist das auch gar nichts Besorgnis erregendes. Kein Mensch ist immer gut drauf. Und emotionale Hochs funktionieren nur dann, wenn es auch Tiefs gibt. Ich verrate euch heute meine Tricks, mit denen ich schlechte Laune bekämpfe. Merke ich morgens schon, dass ich „mit dem falschen Bein aufgestanden bin“, feuere ich meist ein ganzes Maßnahmenpaket ab.

Normale Muffellaune kann man mit ein paar Tricks bekämpfen:

Was keine gute Idee ist: sich durch die schlechte Laune zu hindurch zu quälen. Lieber eine kurze Auszeit vom Alltag nehmen und danach wieder voll durchstarten, als mit halber Kraft durchhalten.

Schlechte Stimmung haben wir alle mal. Das ist völlig normal und gehört zu einem gesunden Gefühlsleben dazu. Wenn sich das aber häuft und es Dich wirklich belastet, solltest Du mit einem Arzt darüber reden. Der kann schnell feststellen, ob es normale “schlechte Laune” oder aber eine ernsthafte Depression ist. Eine Depression gehört immer in ärztliche Behandlung. Die typischen Anzeichen einer Depression findest Du hier.

Hast Du ab und zu schlechte Laune? Einfach so oder nur, wenn es handfeste Gründe gibt? Was unternimmst Du dagegen? Hilft es? Hast Du gute Tipps gegen schlechte Laune, die hier fehlen? Schreib uns Deine Erfahrungen, Ergänzungen und Fragen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Du hilfst damit auch anderen Lesern!!